Prefeito Fábio do Pastel (PL), deputado federal Pedro Paulo (PSD) e o vereador Pedro Abreu (REP)Ascom
Durante a visita, o deputado federal destacou a trajetória do prefeito e elogiou a dedicação da gestão municipal, afirmando que saiu do encontro com a decisão de destinar o recurso à cidade. Segundo Pedro Paulo, a confiança na administração foi determinante para o envio da emenda.
O parlamentar ressaltou ainda o desempenho de São Pedro da Aldeia nos rankings nacionais de transparência pública, apontando o município como um dos mais bem avaliados do país. Para ele, o reconhecimento garante segurança na aplicação dos recursos públicos e reforça a credibilidade da gestão aldeense.
Pedro Abreu também destacou a importância do diálogo institucional e afirmou que a visita do deputado federal abre caminho para novas oportunidades e investimentos futuros.
