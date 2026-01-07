Prefeito Fábio do Pastel (PL), deputado federal Pedro Paulo (PSD) e o vereador Pedro Abreu (REP)Ascom

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia garantiu R$ 1 milhão em emenda parlamentar após reunião realizada no gabinete do prefeito Fábio do Pastel (PL) com o deputado federal Pedro Paulo (PSD). O encontro contou ainda com a presença do vereador Pedro Abreu (REP) e foi marcado pelo fortalecimento da articulação política em favor do município.

Durante a visita, o deputado federal destacou a trajetória do prefeito e elogiou a dedicação da gestão municipal, afirmando que saiu do encontro com a decisão de destinar o recurso à cidade. Segundo Pedro Paulo, a confiança na administração foi determinante para o envio da emenda.

O parlamentar ressaltou ainda o desempenho de São Pedro da Aldeia nos rankings nacionais de transparência pública, apontando o município como um dos mais bem avaliados do país. Para ele, o reconhecimento garante segurança na aplicação dos recursos públicos e reforça a credibilidade da gestão aldeense.

Pedro Abreu também destacou a importância do diálogo institucional e afirmou que a visita do deputado federal abre caminho para novas oportunidades e investimentos futuros.
