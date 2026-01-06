Fabinho Costa, Daniela Soares, Carlos Augusto, Lucimar Vidal, Vantoil Martins e Marcelo Magno - Ascom

Publicado 06/01/2026 14:02 | Atualizado 06/01/2026 17:22

Cabo Frio - As falhas graves no fornecimento de serviços essenciais registradas no fim de 2025 e início de 2026 passaram a ocupar o centro do debate político da Região dos Lagos. A pauta foi discutida nesta terça-feira (6), durante a 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), realizada na sede da entidade, em Cabo Frio.



Articulado pelo secretário executivo do consórcio, Vantoil Martins, o encontro reuniu representantes dos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Na pauta, além de assuntos estratégicos ligados à gestão pública e ao desenvolvimento regional, ganharam destaque os problemas recorrentes no abastecimento de energia e de água, agravados durante o período do Réveillon.



Durante a reunião, Vantoil anunciou que o Conderlagos, formado por oito municípios da Baixada Litorânea, vai acionar institucionalmente a Enel diante dos constantes apagões registrados após a virada do ano, quando a região enfrentou um dos maiores fluxos turísticos dos últimos tempos. A avaliação entre os gestores é de que as falhas ultrapassaram episódios pontuais e evidenciaram a fragilidade da infraestrutura diante do aumento da demanda sazonal.



Participaram do encontro o prefeito de Rio das Ostras e presidente do Conderlagos, Carlos Augusto Balthazar (PL), além dos prefeitos Fabinho Costa (PL), de Iguaba Grande, e Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo. Também estiveram presentes as prefeitas Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal (PL), de Saquarema, reforçando o peso político da reunião e o alinhamento entre os municípios.



Nos bastidores, a leitura é de que a atuação conjunta do consórcio busca fortalecer a pressão institucional sobre as concessionárias responsáveis pelos serviços essenciais, diante da percepção de que iniciativas isoladas têm se mostrado insuficientes. A estratégia sinaliza uma tentativa de resposta regional coordenada a um problema que afeta diretamente a economia, o turismo e a qualidade de vida da população.

