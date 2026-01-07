Prefeito Fabinho Costa (CID), lança o Calendário Anual de Eventos 2026 - Ascom

Publicado 07/01/2026 16:35 | Atualizado 07/01/2026 16:43

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), lançou nesta quarta-feira (7) o Calendário Anual de Eventos 2026, uma iniciativa estratégica que reúne mais de 40 eventos distribuídos ao longo de todo o ano. A proposta contempla diferentes áreas, como entretenimento, esporte, cultura, turismo e tradições locais, com o objetivo de impulsionar a economia, fortalecer o turismo e consolidar o município como destino atrativo em todas as épocas do ano.



O evento de lançamento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da sociedade civil, empresários, guias turísticos e profissionais da imprensa. A ampla participação reforçou a importância do planejamento integrado e da parceria entre o poder público e os diversos setores da cidade como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.



A programação inclui competições esportivas, festivais culturais, celebrações tradicionais, ações voltadas ao turismo e grandes shows, formando um calendário diversificado e contínuo. A expectativa da administração municipal é ampliar o fluxo de visitantes não apenas na alta temporada, mas também nos períodos de menor movimento, estimulando a geração de emprego e renda e promovendo a valorização da identidade local.



Durante o lançamento, Fabinho destacou que o calendário vai além de uma simples agenda de eventos e se consolida como um instrumento de desenvolvimento para Iguaba. "O Calendário de Eventos 2026 é fruto de planejamento, organização e diálogo com os setores que movimentam a nossa cidade. Pensamos em cada detalhe para que Iguaba Grande esteja ativa durante todo o ano, fortalecendo o turismo, apoiando os comerciantes, gerando oportunidades e valorizando nossa cultura e nossas tradições. É um compromisso com o crescimento da cidade e com a qualidade de vida da nossa população", afirmou o prefeito.

