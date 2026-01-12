Prefeito Fábio do Pastel assina do Termo de Permissão de Uso de Bem Público que autoriza o funcionamento da Build Your Dreams (BYD) - Ascom

Prefeito Fábio do Pastel assina do Termo de Permissão de Uso de Bem Público que autoriza o funcionamento da Build Your Dreams (BYD) Ascom

Publicado 12/01/2026 15:44 | Atualizado 12/01/2026 15:44

São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta segunda-feira (12), o proprietário do Grupo Automotive, Sebastião Geraldo Oggioni, para a assinatura do Termo de Permissão de Uso de Bem Público que autoriza o funcionamento da Build Your Dreams (BYD) em São Pedro da Aldeia. A empresa será instalada no bairro Balneário, integrando o Polo Automotivo do município, que atualmente reúne seis lojas do setor. A chegada da unidade deve gerar mais de 30 empregos diretos e oito indiretos, reforçando o desenvolvimento econômico local.



Também estiveram presentes os secretários municipais de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani.



Durante o encontro, o chefe do Executivo aldeense destacou a importância da formalização do termo para o avanço do desenvolvimento econômico do município. "A assinatura deste termo representa mais um avanço nas ações da Prefeitura voltadas à atração de investimentos e à geração de empregos. Nosso objetivo é criar um ambiente institucional seguro e favorável ao crescimento econômico, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida da população", afirmou Fábio do Pastel.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, ressaltou a localização estratégica de São Pedro da Aldeia e as políticas públicas adotadas para a atração de investimentos. "São Pedro da Aldeia possui uma posição estratégica na Região dos Lagos, com fácil acesso às cidades do entorno, o que tem contribuído para o interesse de empresas em se instalar no município. Aliado a isso, a Prefeitura oferece incentivos fiscais que fortalecem a atração de investimentos. O Grupo Automotive mantém atividades na cidade há 15 anos e amplia sua atuação com a implantação da BYD, acompanhando a expansão do mercado de veículos elétricos no país, com impactos positivos na geração de receita e de empregos", explicou.



O proprietário do Grupo Automotive, Sebastião Geraldo Oggioni, falou sobre o processo de implantação da empresa e destacou o potencial de crescimento do município. "A instalação da BYD em São Pedro da Aldeia foi um grande desafio, sobretudo pela necessidade de adequação do espaço e pelas exigências do projeto. Desde o início, a empresa deixou claro o interesse em se instalar no município, o que nos levou a realizar a realocação de uma de nossas unidades para atender a essas demandas. Hoje, o setor automobilístico reconhece São Pedro da Aldeia como uma cidade estratégica, com localização privilegiada e grande potencial de crescimento na Região dos Lagos. É uma satisfação contribuir com esse avanço e contar com o apoio de uma gestão comprometida com o desenvolvimento da cidade", declarou.