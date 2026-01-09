Inauguração do Espaço de Lazer Adebar Ivo de CarvalhoAscom
A área conta com rampa de skate, campo de futebol, parque infantil e um projeto paisagístico completo, oferecendo um ambiente seguro e moderno para famílias, crianças, jovens e praticantes de atividades esportivas. Localizado na Rua Lafaiete Cabral, nº 501, esquina com a Estrada de Guarapiapunha, o equipamento ocupa um ponto estratégico do bairro Vila Nova, contribuindo para a valorização urbana da região.
Durante a cerimônia, Fabinho Costa destacou que a entrega do espaço vai além da obra física e representa um compromisso político da administração com a dignidade da população. Segundo o prefeito, investir em áreas públicas de lazer é uma forma de promover inclusão, fortalecer laços comunitários e levar desenvolvimento a todos os bairros do município.
Também participaram da inauguração o secretário executivo do Conderlagos e ex-prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, os secretários municipais Jales Lins (Governo), Alexandre Freitag (Obras) e Pastor Mauro (Serviços Públicos), o vereador Alan Rodrigues (MDB), o empresário Edson Cardoso e os filhos do homenageado, Anderson Carvalho e Adebar Carvalho Filho.
