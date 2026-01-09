Inauguração do Espaço de Lazer Adebar Ivo de Carvalho - Ascom

Inauguração do Espaço de Lazer Adebar Ivo de CarvalhoAscom

Publicado 09/01/2026 13:58 | Atualizado 09/01/2026 13:59

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), inaugurou nesta quinta-feira (8) o Espaço de Lazer Adebar Ivo de Carvalho, no bairro Vila Nova, reforçando a estratégia da gestão municipal de ampliar investimentos em equipamentos públicos voltados à qualidade de vida e ao convívio social. Com cerca de 5 mil metros quadrados, o novo espaço foi projetado para atender moradores de todas as idades, integrando esporte, lazer e urbanismo.



A área conta com rampa de skate, campo de futebol, parque infantil e um projeto paisagístico completo, oferecendo um ambiente seguro e moderno para famílias, crianças, jovens e praticantes de atividades esportivas. Localizado na Rua Lafaiete Cabral, nº 501, esquina com a Estrada de Guarapiapunha, o equipamento ocupa um ponto estratégico do bairro Vila Nova, contribuindo para a valorização urbana da região.



Durante a cerimônia, Fabinho Costa destacou que a entrega do espaço vai além da obra física e representa um compromisso político da administração com a dignidade da população. Segundo o prefeito, investir em áreas públicas de lazer é uma forma de promover inclusão, fortalecer laços comunitários e levar desenvolvimento a todos os bairros do município.



Também participaram da inauguração o secretário executivo do Conderlagos e ex-prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, os secretários municipais Jales Lins (Governo), Alexandre Freitag (Obras) e Pastor Mauro (Serviços Públicos), o vereador Alan Rodrigues (MDB), o empresário Edson Cardoso e os filhos do homenageado, Anderson Carvalho e Adebar Carvalho Filho.

Inauguração do Espaço de Lazer Adebar Ivo de Carvalho Ascom