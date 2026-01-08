Ex-deputado estadual Paulo Melo e membros de sua família - Reprodução

Saquarema - Uma denúncia de extrema gravidade envolvendo o ex-deputado estadual Paulo Melo e membros de sua família entrou no radar das autoridades do Rio de Janeiro e tramita em segredo de justiça. Maria Clara, de 21 anos, neta do ex-parlamentar, acusa o avô e o próprio pai de abuso sexual, com relatos que, segundo ela, teriam ocorrido desde a infância.



A apuração teve início após manifestação feita pela jovem à Ouvidoria da Mulher do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A partir disso, foi instaurado procedimento para análise dos fatos, com acompanhamento da Polícia Civil. Por se tratar de matéria sensível, o inquérito corre sob sigilo, com garantia do direito de defesa aos citados.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, Maria Clara relata que teria sido vítima de abusos desde os cinco anos de idade. Ela afirma que passou anos em terapia para lidar com o trauma e que decidiu denunciar por iniciativa própria. “Eu levantei e fui sozinha. Foi uma escolha minha”, disse. No mesmo pronunciamento, a jovem afirma que, após a denúncia, passou a sofrer ataques, exposição indevida e tentativas de descredibilizar sua história.



A denúncia, no entanto, ganhou novos contornos após depoimentos prestados à polícia pela mãe e pela avó materna da jovem. Segundo elas, jamais houve qualquer situação percebida que indicasse abuso sexual e, em conversas familiares, Maria Clara teria reconhecido que a denúncia não seria verdadeira. As duas afirmaram ainda terem sido surpreendidas pelas acusações e relataram mudanças recentes no comportamento da jovem, associadas, segundo elas, a conflitos pessoais.



A irmã mais velha de Maria Clara também se manifestou publicamente, negando as acusações. Em vídeo, ela afirma nunca ter presenciado qualquer comportamento inadequado por parte do avô ou do pai e diz que a irmã não conviveu de forma próxima com a família ao longo da infância. Para ela, uma pauta tão sensível estaria sendo usada de forma irresponsável.



Diante da repercussão, o ex-deputado estadual Paulo Melo divulgou nota e vídeo em que classifica as acusações como falsas e afirma ser vítima de um ataque político. Segundo ele, a neta manifestava o desejo de ingressar na vida pública e disputar uma vaga na Câmara Municipal, mas teria se frustrado após ouvir que ainda não seria o momento adequado.



“A minha neta tinha um grande sonho de ser vereadora da cidade. Simplesmente achei que não era o momento e isso a frustrou profundamente. Essas frustrações foram captadas por adversários políticos, que não mediram esforços para usá-la”, afirmou Paulo Melo, que também destacou sua trajetória política e atuação em defesa de mulheres, crianças e adolescentes.



Em nota oficial, o ex-deputado declarou:



“Foi com profunda tristeza que Paulo Melo recebeu as falsas acusações de sua neta Maria Clara. As autoridades já receberam os depoimentos da mãe e avó materna da jovem, que afirmaram que ela confessou ter criado a falsa denúncia. Paulo lamenta ver a neta sendo usada e manipulada por adversários políticos que querem manchar sua imagem com a chegada do ano eleitoral.”



As autoridades seguem analisando todas as versões apresentadas, ouvindo familiares e reunindo elementos técnicos antes de qualquer conclusão. O caso permanece sob segredo de justiça.