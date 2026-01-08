Alexandre Martins entrega 'Centro Ângela Barroso' - Ascom

Publicado 08/01/2026 18:13

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), entregou nesta quinta-feira (8) a nova sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, localizada na Praia Rasa, marcando a inauguração do Centro Multidisciplinar para Pessoas com Deficiência Ângela Barroso. Em clima de emoção e reconhecimento, o chefe do Executivo destacou o compromisso da gestão com a inclusão, o cuidado e a garantia de atendimento digno e humanizado.



Durante a cerimônia, que contou com café da manhã especial, Alexandre, ao lado da secretária municipal PCD, Luciana Araújo, ressaltou que o novo espaço foi planejado com responsabilidade e respeito, oferecendo estrutura moderna, integrada e preparada para atender às necessidades das pessoas com deficiência. O centro conta com diversas salas de atendimento, piscinas destinadas à natação e terapias, além de profissionais capacitados para garantir tratamento especializado e de qualidade. O prefeito adiantou, ainda, que ali também haverá a Clínica do Autista.



O prefeito também homenageou Ângela Barroso, lembrando sua trajetória de dedicação à inclusão e ao trabalho à frente da APAE Búzios. Segundo ele, mesmo após seu falecimento no ano passado, o legado da ativista permanece vivo e agora eternizado em um espaço que acolhe e transforma vidas.



ENCONTRO COM PAIS E MÃES ATÍPICOS



A primeira-dama de Búzios e secretária da Mulher, Daniele Guimarães, também participou da entrega do Centro Multidisciplinar e destacou o simbolismo do espaço para a política de inclusão no município. Entusiasta da causa, ela lembrou o ativismo e a trajetória de dedicação da homenageada, ressaltando que o legado de Ângela segue vivo no cuidado e na sensibilidade que o novo centro representa. Daniele também teve um encontro com pais e mães atípicos, ouvindo relatos de desafios, dores e superações.



Segundo a secretária, o equipamento "nasce como um espaço potente de apoio, troca e construção coletiva, fortalecendo uma rede de acolhimento para famílias que convivem com realidades muitas vezes invisibilizadas". Daniele reforçou ainda que o Centro Multidisciplinar será fundamental para ampliar as políticas públicas voltadas às mães atípicas, que enfrentam rotinas intensas e específicas. Para ela, o compromisso da gestão é seguir avançando no cuidado, na escuta e na promoção da inclusão em Búzios.