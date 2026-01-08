Prefeito Fábio do Pastel recebe a nova chefe de Operações da Enel, Thamara Montinegro - Ascom

Publicado 08/01/2026 17:32 | Atualizado 08/01/2026 17:32

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu nesta quinta-feira (8) a nova chefe de Operações da Enel, Thamara Montinegro, para tratar das recorrentes quedas de energia registradas no município. O encontro teve como foco apresentar as principais demandas da população aldeense e cobrar esclarecimentos da concessionária sobre as medidas adotadas para melhorar a qualidade do serviço.

A reunião contou com a presença dos secretários municipais de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, além do vereador Moisés Batista. Durante a conversa, o chefe do Executivo relatou os transtornos enfrentados por moradores de diversos bairros, agravados nos últimos dias pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

Segundo Fábio do Pastel, o diálogo direto com a concessionária é essencial para compreender o cenário e exigir soluções efetivas. "Foi uma conversa produtiva, que nos permitiu entender melhor como a empresa está atuando e quais medidas estão sendo planejadas. Nosso compromisso é acompanhar de perto essa situação e defender os interesses da população, que não pode ser prejudicada por falhas constantes no serviço", afirmou.

Representando a Enel, Thamara Montinegro destacou os investimentos realizados ao longo de 2025 e sinalizou novos aportes previstos para 2026. Ela também apresentou um panorama das ações executadas nos últimos anos na região, incluindo melhorias na rede elétrica e nos processos de manutenção.

Pela concessionária, participaram ainda os coordenadores de Obras, Carlos Eduardo Gonçalves, e de Manutenção e Emergência, Caio Ferreira, além do responsável pela área de Programação e Planejamento, Alan de Almeida.