Secretários de Turismo de municípios da Região da Costa do Sol e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo TutucaAscom
Durante o encontro, foram discutidas ações integradas entre os municípios, com destaque para a sincronia do calendário regional de eventos, permitindo que as programações se complementem ao longo do ano. Alguns desses eventos poderão contar com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, ampliando o alcance e a divulgação das iniciativas.
Outro ponto importante da pauta foi a revisão e atualização do inventário turístico dos municípios, considerada fundamental para o planejamento do setor. Também foi destacada a Lei do Cadastur aprovada em Búzios, que passa a ser referência e pode servir de modelo para outros municípios da região, fortalecendo a formalização e a organização da atividade turística.
A reunião também abordou o desenvolvimento de material promocional da região, a estruturação de roteiros turísticos integrados entre as cidades da Costa do Sol e a consolidação do nome Costa do Sol como marca regional, com discussões sobre identidade visual e logomarca oficial.
Na área de conectividade aérea, foi ressaltada a importância da manutenção dos voos internacionais provenientes da Argentina, que já operam na região, além da articulação para a implantação de voos regulares a partir de Guarulhos (GRU) para o Aeroporto de Cabo Frio.
Em relação à sinalização turística, foi destacada a necessidade de atualização das placas indicativas que ainda utilizam a denominação Região dos Lagos. Durante a reunião, o secretário Gustavo Tutuca se comprometeu a viabilizar a instalação de algumas dessas placas, alinhando a comunicação visual à identidade da Costa do Sol.
Para o secretário de Turismo de Búzios e vice-presidente do Condetur, Thomas Weber, o encontro representa um avanço importante na construção de uma política regional integrada. Segundo ele, a união dos municípios, com planejamento conjunto, identidade definida e ações coordenadas, é fundamental para fortalecer a Costa do Sol como destino turístico competitivo, organizado e atrativo durante todo o ano.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.