Secretários de Turismo de municípios da Região da Costa do Sol e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo TutucaAscom

Publicado 14/01/2026 13:45 | Atualizado 14/01/2026 13:45

Cabo Frio - Secretários de Turismo de municípios da Região da Costa do Sol se reuniram nesta terça (13) com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, para alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo regional. Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.



Durante o encontro, foram discutidas ações integradas entre os municípios, com destaque para a sincronia do calendário regional de eventos, permitindo que as programações se complementem ao longo do ano. Alguns desses eventos poderão contar com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, ampliando o alcance e a divulgação das iniciativas.



Outro ponto importante da pauta foi a revisão e atualização do inventário turístico dos municípios, considerada fundamental para o planejamento do setor. Também foi destacada a Lei do Cadastur aprovada em Búzios, que passa a ser referência e pode servir de modelo para outros municípios da região, fortalecendo a formalização e a organização da atividade turística.



A reunião também abordou o desenvolvimento de material promocional da região, a estruturação de roteiros turísticos integrados entre as cidades da Costa do Sol e a consolidação do nome Costa do Sol como marca regional, com discussões sobre identidade visual e logomarca oficial.



Na área de conectividade aérea, foi ressaltada a importância da manutenção dos voos internacionais provenientes da Argentina, que já operam na região, além da articulação para a implantação de voos regulares a partir de Guarulhos (GRU) para o Aeroporto de Cabo Frio.



Em relação à sinalização turística, foi destacada a necessidade de atualização das placas indicativas que ainda utilizam a denominação Região dos Lagos. Durante a reunião, o secretário Gustavo Tutuca se comprometeu a viabilizar a instalação de algumas dessas placas, alinhando a comunicação visual à identidade da Costa do Sol.



Para o secretário de Turismo de Búzios e vice-presidente do Condetur, Thomas Weber, o encontro representa um avanço importante na construção de uma política regional integrada. Segundo ele, a união dos municípios, com planejamento conjunto, identidade definida e ações coordenadas, é fundamental para fortalecer a Costa do Sol como destino turístico competitivo, organizado e atrativo durante todo o ano.

