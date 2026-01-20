Prefeito Dr. Serginho (PL) e o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas - Reprodução

Prefeito Dr. Serginho (PL) e o secretário de Estado de Cidades, Douglas RuasReprodução

Publicado 20/01/2026 13:12 | Atualizado 20/01/2026 13:13

Cabo Frio - Notícia boa para Cabo Frio. O prefeito Dr. Serginho (PL) esteve nesta segunda-feira (19) na sede da Secretaria de Estado de Cidades, no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo secretário Douglas Ruas para tratar do avanço das obras de infraestrutura no município. O encontro reforçou a parceria institucional entre o governo estadual e a administração municipal.



Durante a reunião, Douglas Ruas destacou os resultados do Programa de Recapeamento Asfáltico, que já está em andamento na cidade e vem promovendo melhorias significativas em importantes vias urbanas. Segundo o secretário, a iniciativa segue avançando e deverá receber novos investimentos, ampliando o alcance das intervenções.



Entre as novidades anunciadas, Ruas confirmou o início, no dia 2 de fevereiro, das obras na via principal do bairro Jardim Esperança. A estrada é um importante eixo de ligação com o município de Búzios e a intervenção deve ampliar a mobilidade urbana e a segurança viária.



Dr. Serginho agradeceu o apoio do secretário e do governador Cláudio Castro (PL), ressaltando que a parceria com o Estado é fundamental para garantir mais dignidade e qualidade de vida à população cabo-friense. O prefeito também aproveitou a agenda para solicitar a ampliação do recapeamento asfáltico para outras localidades, incluindo Tamoios, segundo distrito do município.



A agenda do prefeito no Rio de Janeiro seguiu ao longo do dia. Após os compromissos institucionais, Dr. Serginho visitou a esposa e primeira-dama, Aline Rabelo, que permanece internada em tratamento de saúde.