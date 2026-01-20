Prefeito Dr. Serginho (PL) e o secretário de Estado de Cidades, Douglas RuasReprodução
Durante a reunião, Douglas Ruas destacou os resultados do Programa de Recapeamento Asfáltico, que já está em andamento na cidade e vem promovendo melhorias significativas em importantes vias urbanas. Segundo o secretário, a iniciativa segue avançando e deverá receber novos investimentos, ampliando o alcance das intervenções.
Entre as novidades anunciadas, Ruas confirmou o início, no dia 2 de fevereiro, das obras na via principal do bairro Jardim Esperança. A estrada é um importante eixo de ligação com o município de Búzios e a intervenção deve ampliar a mobilidade urbana e a segurança viária.
Dr. Serginho agradeceu o apoio do secretário e do governador Cláudio Castro (PL), ressaltando que a parceria com o Estado é fundamental para garantir mais dignidade e qualidade de vida à população cabo-friense. O prefeito também aproveitou a agenda para solicitar a ampliação do recapeamento asfáltico para outras localidades, incluindo Tamoios, segundo distrito do município.
A agenda do prefeito no Rio de Janeiro seguiu ao longo do dia. Após os compromissos institucionais, Dr. Serginho visitou a esposa e primeira-dama, Aline Rabelo, que permanece internada em tratamento de saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.