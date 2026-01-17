Governador Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2026 13:45

Cabo Frio - O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Cabo Frio na noite desta sexta-feira (16) para prestigiar a abertura do Festival de Verão, em uma visita marcada por proximidade com o público e valorização do evento. É a primeira vez que um governador participa de um festival desse porte no município.



Durante a primeira noite, Cláudio Castro acompanhou de perto a programação, assistindo aos shows de Gusttavo Lima e Ferrugem na área próxima ao palco. A presença reforçou o apoio institucional do Governo do Estado a iniciativas que movimentam o turismo, a cultura e a economia da Região dos Lagos.



O governador também aproveitou a passagem pelo evento para cumprimentar as equipes que atuaram na Operação Lei Seca, realizada simultaneamente ao festival, destacando a importância das ações de fiscalização e segurança durante eventos de grande porte.



Após a visita, Cláudio Castro publicou registros do momento em suas redes sociais, destacando o contato direto com a população. “Conversa na rua, fotos, abraços e muito carinho, prestigiando o Festival de Verão de Cabo Frio. É sempre bom sentir de perto o afeto das pessoas e ouvir quem vive o RJ no dia a dia”, escreveu. Na publicação, o governador ressaltou ainda que “governar também é estar presente, olhando no olho e escutando”, além de agradecer a recepção do povo cabo-friense.