Cláudio Castro e Fabinho Costa - Ascom

Cláudio Castro e Fabinho CostaAscom

Publicado 22/01/2026 17:52

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), participou nesta quinta-feira (22) do lançamento do Programa Sentinela, iniciativa do Governo do Estado voltada ao fortalecimento da segurança pública por meio da tecnologia. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e marcou o início de um dos maiores projetos de monitoramento já anunciados no estado.

Instituído por decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta, o Programa Sentinela prevê a aquisição e instalação de mais de 200 mil câmeras de vigilância com uso de inteligência artificial, integrando os centros de monitoramento dos municípios fluminenses. A licitação para implantação do sistema está prevista para começar em 23 de fevereiro, com investimento estimado em cerca de R$ 2 bilhões.

Durante o lançamento, Fabinho destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e ressaltou a importância da integração tecnológica para a proteção da população. O prefeito lembrou que Iguaba Grande já vem se antecipando a esse movimento, com investimentos contínuos em segurança pública.

Atualmente, o município conta com 178 câmeras em funcionamento e segue ampliando o sistema, com a instalação de mais 100 novos pontos de monitoramento. A meta, segundo o prefeito, é consolidar Iguaba Grande como referência regional em segurança.

Fabinho também reforçou que a segurança pública é um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social, atraindo moradores, investidores e visitantes. Ao final, garantiu que a área seguirá como prioridade absoluta do governo municipal.