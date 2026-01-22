Cláudio Castro e Fabinho CostaAscom
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
