Prefeita Daniela Soares (PL) acompanha de perto as celebrações em homenagem a São SebastiãoReprodução

Publicado 21/01/2026 13:11 | Atualizado 21/01/2026 13:12

Araruama - Em Araruama, o feriado municipal teve um clima mais espiritual do que administrativo. Nesta terça-feira (20), a prefeita Daniela Soares (PL) fez questão de acompanhar de perto as celebrações em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade, mostrando que, em ano de muitos desafios, toda bênção conta.



Daniela participou da missa celebrada na Igreja de São Sebastião pelo Frei Paulo Fernando, ao lado de gestores municipais e fiéis da comunidade. Durante a cerimônia, o discurso seguiu um tom de fé, união e reflexão, com pedidos por harmonia nas famílias e para que Araruama continue avançando em realizações — de preferência, sem sobressaltos.



Ao final, a prefeita desejou um bom feriado aos araruamenses e reforçou o pedido de proteção do padroeiro sobre a cidade. Afinal, entre fé, esperança e gestão pública, uma ajudinha do alto nunca é demais.