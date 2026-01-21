Prefeita Daniela Soares (PL) acompanha de perto as celebrações em homenagem a São SebastiãoReprodução
Daniela participou da missa celebrada na Igreja de São Sebastião pelo Frei Paulo Fernando, ao lado de gestores municipais e fiéis da comunidade. Durante a cerimônia, o discurso seguiu um tom de fé, união e reflexão, com pedidos por harmonia nas famílias e para que Araruama continue avançando em realizações — de preferência, sem sobressaltos.
Ao final, a prefeita desejou um bom feriado aos araruamenses e reforçou o pedido de proteção do padroeiro sobre a cidade. Afinal, entre fé, esperança e gestão pública, uma ajudinha do alto nunca é demais.
