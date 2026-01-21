Prefeito Alexandre Martins (REP) divulga resultado que chamou atenção na área previdenciária do municípioReprodução
O montante representa um crescimento superior a 200% em relação ao início da atual gestão, quando a previdência municipal contava com R$ 118 milhões em caixa. Para Alexandre, o avanço é reflexo direto de trabalho contínuo, responsabilidade fiscal e planejamento estratégico.
O prefeito também ressaltou que o fortalecimento do Búzios Prev garante mais segurança, estabilidade e tranquilidade aos servidores públicos municipais, especialmente no que diz respeito às aposentadorias e ao pagamento em dia dos benefícios, consolidando uma política de olhar atento para o futuro.
