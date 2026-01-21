Prefeito Alexandre Martins (REP) divulga resultado que chamou atenção na área previdenciária do município - Reprodução

Publicado 21/01/2026 13:18 | Atualizado 21/01/2026 13:19

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), usou as redes sociais, nesta terça (20), para divulgar um resultado que chamou atenção na área previdenciária do município. De acordo com o chefe do Executivo, o Búzios Prev encerrou 2025 com saldo de R$ 364 milhões, um recorde histórico para o fundo.



O montante representa um crescimento superior a 200% em relação ao início da atual gestão, quando a previdência municipal contava com R$ 118 milhões em caixa. Para Alexandre, o avanço é reflexo direto de trabalho contínuo, responsabilidade fiscal e planejamento estratégico.



O prefeito também ressaltou que o fortalecimento do Búzios Prev garante mais segurança, estabilidade e tranquilidade aos servidores públicos municipais, especialmente no que diz respeito às aposentadorias e ao pagamento em dia dos benefícios, consolidando uma política de olhar atento para o futuro.