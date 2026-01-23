Aline e Serginho - Reprodução

Aline e SerginhoReprodução

Publicado 23/01/2026 10:16

Cabo Frio - A primeira-dama de Cabo Frio, Aline Rabelo Rangel Azevedo, esposa do prefeito Dr. Serginho (PL), faleceu nesta sexta-feira (23), aos 46 anos, após uma intensa e corajosa luta de mais de dois anos contra o câncer. Nos últimos dias, Aline apresentou uma piora em seu quadro de saúde.



O falecimento foi confirmado pelo próprio prefeito nas redes sociais, na manhã desta sexta. Em uma mensagem emocionada, Serginho escreveu: “A Aline partiu. O amor que nos une permanece. Em Deus, seguimos juntos, como família.” A publicação gerou grande comoção e inúmeras manifestações de solidariedade de autoridades, amigos e moradores do município.



Conhecida pela discrição e pelo apoio constante ao prefeito, Aline também acompanhava de perto ações sociais em Cabo Frio. Em nota oficial, a Prefeitura destacou que a primeira-dama foi uma presença atuante ao longo de sua trajetória, sempre comprometida com causas sociais, humanas e institucionais, tendo sua atuação marcada pela sensibilidade, empatia e dedicação às pessoas.



Aline deixa duas filhas: Maria Antônia, de 15 anos, e Maria Alice, de 4 anos. A Prefeitura de Cabo Frio manifestou solidariedade às filhas, aos familiares, amigos e a todos que conviveram com a primeira-dama, reconhecendo o legado de humanidade e compromisso deixado por ela.



Em respeito à memória de Aline Rabelo Rangel Azevedo, a Prefeitura decretou luto oficial de dois dias no município.

Prefeitura emitiu nota Ascom



Velório e sepultamento



De acordo com informações confirmadas pelo prefeito Dr. Serginho, o velório será realizado neste sábado (24), a partir das 8h, na Igreja Matriz Auxiliar Nossa Senhora da Assunção, no Centro de Cabo Frio. Às 11h acontece uma missa de corpo presente. Após a celebração, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Santa Izabel. De acordo com informações confirmadas pelo prefeito Dr. Serginho, o velório será realizado neste sábado (24), a partir das 8h, na Igreja Matriz Auxiliar Nossa Senhora da Assunção, no Centro de Cabo Frio. Às 11h acontece uma missa de corpo presente. Após a celebração, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Santa Izabel.