Moto ficou embaixo do ônibus Reprodução
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista colidiu com o coletivo ao tentar passar entre os veículos.
Após o impacto, a motocicleta permaneceu embaixo do ônibus, aguardando a realização da perícia.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atendimento da ocorrência.
A Guarda Civil Municipal também acompanhou a situação.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos nos dedos das mãos e foi socorrido.
A redação entrou em contato com a Auto Viação Salineira para obter esclarecimentos sobre o acidente e aguarda retorno.
