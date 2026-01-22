Moto ficou embaixo do ônibus Reprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da Auto Viação Salineira foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), no Largo de Santo Antônio, no Centro de Cabo Frio.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista colidiu com o coletivo ao tentar passar entre os veículos.

Após o impacto, a motocicleta permaneceu embaixo do ônibus, aguardando a realização da perícia.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atendimento da ocorrência.

A Guarda Civil Municipal também acompanhou a situação.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos nos dedos das mãos e foi socorrido.

A redação entrou em contato com a Auto Viação Salineira para obter esclarecimentos sobre o acidente e aguarda retorno.