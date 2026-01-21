Hidrômetro é vandalizadoReprodução
De acordo com o comerciante, o problema foi identificado no início da manhã, quando ele chegou para abrir a loja. No local, foi constatado que a estrutura de alumínio havia sido levada e o hidrômetro quebrado, o que provocou a interrupção imediata do abastecimento de água.
Ainda segundo o proprietário, foi necessário realizar reparos emergenciais para restabelecer o serviço, além da substituição do equipamento danificado e da reposição do material furtado. Todos os custos tiveram que ser arcados pelo responsável pelo comércio.
Relatos apontam que situações semelhantes têm ocorrido com frequência na região, principalmente durante a madrugada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.