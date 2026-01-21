Dominique de Paula Alves da Silva, de 48 anos - Reprodução

Dominique de Paula Alves da Silva, de 48 anosReprodução

Publicado 21/01/2026 13:30

Cabo Frio - Um corpo foi encontrado boiando e ancorado às margens da lagoa localizada na Rua das Pacas, conhecida como Retão, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, no último sábado (17). A ocorrência mobilizou moradores da região e equipes responsáveis pelos procedimentos no local.

Inicialmente, a identificação não foi possível devido ao avançado estado de decomposição. Posteriormente, familiares confirmaram que se trata de Dominique de Paula Alves da Silva, de 48 anos, que trabalhava como ajudante de construção e estava desaparecido havia cerca de dez dias.

Após a confirmação da identidade, a família deu início aos trâmites para o sepultamento. A despedida está marcada para esta quarta-feira (21), no Cemitério do Jardim Esperança.