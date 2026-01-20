Paciente ainda sentindo dores - Reprodução

Publicado 20/01/2026 14:23

Cabo Frio - A mãe de um paciente internado no Hospital São José Operário, em Cabo Frio, denuncia o que classifica como uma alta médica precipitada, concedida mesmo com o filho apresentando fortes dores no pulmão. O caso envolve Maicon Fernandes, que permaneceu internado por oito dias para investigação de uma pneumopatia.



Segundo o relato da mãe, o paciente deu entrada na unidade hospitalar com dores intensas no peito e, ao longo da internação, seu quadro teria se agravado. Ela afirma que o filho recebeu alta mesmo ainda sentindo dores e, posteriormente, foi constatada perfuração no pulmão e acúmulo de líquido na pleura, situação que, segundo ela, só poderia ser resolvida com acompanhamento de um cirurgião torácico.



A mãe relata ainda que, na quinta-feira (15), o médico plantonista teria autorizado a alta médica apesar das queixas persistentes de dor. Inconformada, ela retornou ao hospital com o paciente, mas afirma que o mesmo médico não aceitou a reinternação. Desesperada, a família pede a transferência para um hospital de referência, com estrutura adequada e especialista para realizar a drenagem do líquido e garantir um tratamento considerado mais humanizado.



Procurada pelo Jornal, a Prefeitura de Cabo Frio informou, em nota, que o paciente ficou internado devido a uma pneumopatia em investigação, recebeu dreno de tórax colocado por cirurgião torácico e teve alta concedida pela equipe de cirurgia geral. Ainda segundo o município, como o paciente apresentava estabilidade clínica e o diagnóstico seguia em investigação, ele foi encaminhado ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para continuidade do acompanhamento.