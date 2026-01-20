Prefeito Dr. Serginho - Reprodução

Prefeito Dr. SerginhoReprodução

Publicado 20/01/2026 13:51

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta terça-feira (20) para alertar a população sobre a previsão de chuvas intensas entre esta terça e sexta-feira (23). De acordo com o chefe do Executivo, o período pode ser marcado por grande volume de água, chuvas contínuas e rajadas de vento em alguns momentos.



Na mensagem, o prefeito destacou a preocupação com moradores de áreas mais vulneráveis e afirmou que a Prefeitura já adotou medidas preventivas. Segundo ele, o Gabinete de Crises Climáticas está ativado e em pleno funcionamento, reunindo diversas secretarias, equipes técnicas de prontidão, maquinário pesado, além do suporte das áreas de Assistência Social e Saúde.



Dr. Serginho informou ainda que o município reforçou a estrutura de drenagem com a instalação de novas bombas de alta performance, que devem ajudar a reduzir o tempo de alagamento nos pontos mais críticos, facilitando o escoamento da água em caso de transtornos.



Nas últimas semanas, a Prefeitura intensificou a limpeza de bueiros e a desobstrução das redes de drenagem. O prefeito, no entanto, reconheceu que parte das galerias da cidade é antiga, o que pode causar alagamentos mesmo com o trabalho preventivo. Por isso, as equipes municipais estarão nas ruas 24 horas, monitorando a situação e atuando sempre que necessário.



A orientação é para que a população fique atenta e acione os órgãos competentes em caso de necessidade. Os telefones de emergência são da Defesa Civil, pelo número 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.



Segundo o prefeito, a expectativa é de que o período chuvoso transcorra sem maiores problemas, mas a administração municipal seguirá mobilizada para garantir apoio às famílias e a segurança da cidade.



