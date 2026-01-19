SaúdeReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Os interessados em participar do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio devem ficar atentos: o prazo de inscrição para o Grupo I, destinado a cargos de níveis Fundamental, Médio e Técnico, termina às 16h da quarta-feira (21).

As inscrições são feitas de forma online, através do sistema Prossim, pelo link https://prossim.uerj.br/. A divulgação do resultado final para para o Grupo 1 está marcada para o dia 10 de fevereiro. As inscrições para os cargos do Grupo 2 (nível Superior) ficarão abertas de 12 a 23 de fevereiro, até 16 horas.

O cronograma retificado, publicado no Diário Oficial do último dia 16 de janeiro (páginas 3 e 4), encontra-se em https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/arquivos_download.php?id=1844&pg=diariooficial

O processo seletivo simplificado oferece vagas temporárias para cargos do Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, visando ao preenchimento imediato e cadastro de reserva.

As vagas estão divididas em três grupos: Grupo I (cargos de Nível Fundamental, Médio e Técnico), Grupo II (cargos de Nível Superior) e Grupo III (especificamente para o cargo de Médico Módulo de Família). As contratações são válidas por 12 meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, de caráter classificatório, que vai contar com Prova de Títulos e Prova de Experiência Profissional, que deverão ser comprovadas nos termos previstos no Edital.

A realização do Processo Seletivo atende a um compromisso da atual gestão de qualificar o funcionalismo público municipal.
