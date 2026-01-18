Público lota segunda noite do Festival de Verão - Reprodução

Publicado 18/01/2026 15:38 | Atualizado 18/01/2026 15:39

Cabo Frio - A segunda noite do Festival de Verão de Cabo Frio confirmou o sucesso da edição e mostrou a força do evento junto ao público. Neste sábado (17), mais de 30 mil pessoas lotaram o espaço e transformaram a cidade em um grande coro a céu aberto, acompanhando cada música do início ao fim.



No palco, Lauana Prado, Luan Santana e Natanzinho Lima se revezaram em apresentações marcadas por forte interação com a plateia. A cada hit, o público respondia em coro, criando um clima de celebração coletiva que se manteve durante toda a noite e reforçou a conexão entre artistas e fãs.



A estrutura do festival voltou a ser um dos pontos altos, com palco de grande porte, organização eficiente e esquema de segurança preparado para receber moradores e turistas. A combinação entre shows, público expressivo e produção bem planejada garantiu mais uma noite de experiência positiva para quem escolheu Cabo Frio para aproveitar o evento.



O Festival de Verão de Cabo Frio se despede neste domingo (18) com uma programação que reúne Ana Castela, Simone Mendes e Belo, além da valorização de artistas locais na abertura dos shows. A expectativa é de mais uma noite de grande público, encerrando o evento em clima de celebração e consolidando Cabo Frio como um dos principais destinos do verão na Região dos Lagos.