Homem de 31 anos suspeito de furto - Reprodução/PM

Publicado 16/01/2026 16:05

Cabo Frio - Um homem de 31 anos foi detido nesta quinta-feira (15) após ser identificado como suspeito de furto em estabelecimento comercial e evasão de pagamento em um posto de combustíveis na Avenida Independência, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 e contou com a atuação do Grupamento de Tamoios da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a GCM, durante patrulhamento de rotina, os agentes foram alertados por um morador sobre um veículo suspeito que teria deixado um posto de combustíveis sem efetuar o pagamento após o abastecimento. A equipe permaneceu no local monitorando a situação até a chegada do condutor, quando a denúncia foi confirmada.

A Polícia Militar já havia sido acionada pela gerência do posto e compareceu para dar apoio à ocorrência. Durante a abordagem e a verificação do veículo, os agentes localizaram diversos produtos sem nota fiscal, como bebidas alcoólicas, energéticos, carnes e itens alimentícios. Parte das mercadorias foi reconhecida como proveniente de furto em um supermercado atacadista localizado nas proximidades.

Segundo a ocorrência, imagens do sistema de monitoramento interno do estabelecimento confirmaram a ação. Ainda durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito uma garrafa de vinho e uma peça de queijo, avaliados em cerca de R$ 70, também oriundos do furto. O homem efetuou o pagamento do combustível no valor de R$ 253,84 ainda no local.

Às autoridades, o suspeito teria afirmado que vinha de Rio das Ostras em direção a Cabo Frio, praticando furtos em supermercados ao longo do trajeto. A confissão foi registrada por meio de câmera operacional portátil. Também foi constatado que ele possuía anotações criminais anteriores.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), junto com o veículo, que ficou apreendido para os procedimentos legais. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial e ficou sob responsabilidade da autoridade policial de plantão.