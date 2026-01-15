Operação Ruído Zero - Reprodução/PM

Publicado 15/01/2026 15:27

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, na tarde desta quarta-feira (14), uma operação itinerante de fiscalização de motocicletas no distrito de Unamar, em Tamoios. A ação faz parte da Operação Ruído Zero, que tem como objetivo combater a poluição sonora, coibir irregularidades no trânsito e reforçar a segurança viária no município.

A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, com atuação do Grupamento Tático Móvel (GTM) e apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) e da Polícia Militar.

Durante a operação, 40 motocicletas foram abordadas. Deste total, 13 veículos apresentaram irregularidades e foram removidos ao Depósito Público Municipal, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre as infrações constatadas, os agentes identificaram uma motocicleta equipada com dispositivo antirradar e com a placa adulterada por fita isolante, prática considerada grave por dificultar a identificação do veículo e comprometer a segurança no trânsito.

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Operação Ruído Zero continuará sendo realizada de forma estratégica em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de garantir mais tranquilidade à população e promover um trânsito mais seguro em Cabo Frio.