Palco RCFM
O festival contará com apresentações de artistas nacionais e também abrirá espaço para músicos locais.
As aberturas dos shows ficarão a cargo de Álvaro Ramos, na sexta-feira (16), Bruna Reis, no sábado (17), e Felipe Secco, no domingo (18). Na sexta-feira (16), o palco receberá Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Ferrugem.
No sábado (17), estão previstas as apresentações de Luan Santana, Natanzinho Lima e Lauana Prado. O encerramento, no domingo (18), será com shows de Ana Castela, Simone Mendes e Belo.
Na sexta-feira e no sábado, a abertura dos portões será às 18h, com início dos shows às 21h. No domingo, os portões serão abertos às 15h e as apresentações começam às 18h.
