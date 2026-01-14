AcidenteReprodução
De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu no sentido São Pedro da Aldeia x Cabo Frio, em direção à Praia do Siqueira. A Polícia Militar está no local controlando o trânsito para evitar novos incidentes e minimizar os impactos no fluxo de veículos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem estirado no asfalto enquanto aguardava atendimento. Ainda não há confirmação sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre para qual unidade de saúde a vítima será encaminhada.
Até o momento, as circunstâncias do acidente são desconhecidas. As autoridades devem apurar o que provocou a ocorrência. O trânsito apresenta lentidão no trecho.
