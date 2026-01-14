Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)Reprodução
Mulher é agredida pelo marido e socorrida em estado grave em Cabo Frio
Vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a polícia; suspeito foi preso em flagrante e caso é investigado como tentativa de feminicídio
Homem é flagrado furtando picanha em açougue no bairro Jacaré, em Cabo Frio
Câmeras de segurança registraram o momento em que duas peças de carne foram escondidas sob a camisa
Poda de árvores provoca lentidão no trânsito em Cabo Frio nesta quarta-feira (14)
Intervenções na Avenida Henrique Terra fazem parte de mutirão da Enel para prevenção de quedas de energia durante o verão
Ciclista atinge carro e quebra retrovisor durante deslocamento em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada em vídeo na Avenida Joaquim Nogueira e levantou discussão sobre responsabilidades no trânsito
Cabo Frio recebe turistas com samba e clima de festa no aeroporto
Entre os visitantes, estavam mais de 600 turistas argentinos, que voltaram a desembarcar na cidade após cerca de cinco anos de interrupção dos voos diretos da Argentina
Residência é alvo de assalto no bairro Palmeiras, em Cabo Frio
Criminosos renderam morador e fugiram levando eletrônicos e objetos pessoais
