Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) - Reprodução

Publicado 14/01/2026 14:41

Cabo Frio - Uma mulher de 39 anos foi vítima de violência doméstica na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Tangará, em Cabo Frio. Ela foi agredida pelo próprio marido dentro da residência do casal, localizada na Rua Lizandro Meira, e precisou ser socorrida em estado grave.

De acordo com informações, moradores da região ouviram gritos de socorro vindos do imóvel e acionaram imediatamente as autoridades. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima ferida e o agressor ainda dentro da casa, em atitude suspeita, aparentemente se preparando para fugir.

A mulher apresentava múltiplas lesões pelo corpo e foi atendida no local antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde.

O suspeito, identificado como L.A.R., de 29 anos, foi preso em flagrante pela PM e conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio. O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio. O agressor permanece à disposição da Justiça.