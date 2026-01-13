126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 13/01/2026 13:40

Cabo Frio - Na tarde desta segunda-feira (12), duas pessoas foram baleadas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, em um suposto episódio ligado à disputa entre facções criminosas que atuam na região.

Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), enquanto a outra foi levada por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Durante os confrontos, houve correria pelas ruas e fechamento de estabelecimentos comerciais. Segundo informações, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP) estariam utilizando armamento de guerra para atacar rivais, colocando moradores em risco.

Ainda não há identificação dos autores dos disparos. Ainda conforme relatos, um veículo Voyage preto estaria circulando pelo bairro, sendo utilizado na prática dos crimes. O carro já teria sido visto em outras ações recentes relacionadas à disputa entre as facções.

A polícia segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.