Homem de 35 anos, conhecido como "Zói" - Reprodução/PM

Publicado 12/01/2026 18:55

Cabo Frio - A Polícia Militar de Cabo Frio prendeu, nesta segunda-feira (12), um homem de 35 anos, conhecido como “Zói”, líder de uma facção criminosa da região, durante operação no bairro Porto do Carro.



Durante a ação, também foi abordado outro homem de 28 anos, que estava na companhia do primeiro, mas foi liberado após verificação.



Segundo a corporação, equipes do 25º Batalhão, GAT, P2 e PATAMO realizavam uma ação estratégica no Jardim Esperança, localidade da Cristal, quando localizaram os criminosos em flagrante prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.



Ao tentar fugir para dentro de um imóvel, o líder da facção foi detido e, durante revista, foi encontrado com uma pistola calibre .45 com numeração raspada, 38 munições, um celular, um cinto de guarnição e uma bolsa contendo drogas.



Em um ponto próximo ao local da fuga, a polícia encontrou uma sacola plástica com 44 pinos de cocaína, 10 tabletes de maconha e uma pedra de crack. O homem de 28 anos, apesar de estar na mesma situação, não portava nenhum material ilegal.



O líder da facção permanece preso na 126ª DP, onde foi constatado um mandado de prisão em aberto. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na cidade.