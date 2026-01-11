Pedro Duarte, jovem talento da Nova União - Reprodução

Publicado 11/01/2026 22:54

Cabo Frio - Pedro Duarte, jovem talento da Nova União Cabo Frio, conquistou neste domingo (11) um feito histórico para o esporte da cidade: ele é hoje o segundo melhor atleta do mundo na sua categoria — Juvenil, Faixa Azul, Peso Pesado — no jiu-jitsu.



A conquista aconteceu no Rio Summer International Open 2026, primeiro campeonato oficial do ano promovido pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation). O evento reuniu os maiores nomes da nova geração da modalidade, e Pedro brilhou ao conquistar o 2º lugar na categoria e ainda subir ao pódio do absoluto, ficando em 3º lugar geral, enfrentando os principais campeões mundiais, europeus e sul-americanos da categoria juvenil.



Na chave do absoluto, Pedro lutou de igual para igual contra os nomes mais fortes do cenário internacional, incluindo o campeão mundial e o campeão europeu, mostrando que seu lugar é entre os melhores — independentemente de peso.



Pedro é conhecido por sua dedicação extrema, disciplina nos treinos e paixão pelo esporte. Com apenas 16 anos, ele já é considerado uma das grandes promessas do jiu-jitsu brasileiro, e carrega com orgulho o nome de Cabo Frio para os tatames do Brasil e do mundo.



“É só o começo”, diz seu treinador. “O Pedro tem uma mentalidade de campeão e um futuro brilhante pela frente. Ele representa o esporte da cidade com garra e honra”.



Além de ser um marco para o atleta, essa conquista destaca a força do jiu-jitsu em Cabo Frio e reforça a importância de investir nos jovens talentos locais que estão escrevendo sua história no cenário esportivo internacional.