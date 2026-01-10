AcidenteReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (10) mobilizou motoristas e equipes de socorro em Cabo Frio. A colisão envolveu uma SUV e uma motocicleta, resultando na queda do motociclista sobre o asfalto.

O acidente aconteceu logo após a descida da Ponte Deputado Márcio Corrêa, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo do Portinho, uma área de fluxo intenso de veículos. Segundo informações preliminares, a vítima, de 35 anos, permaneceu consciente até a chegada do socorro.

Ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde da vítima. Por conta do ocorrido, o trânsito ficou lento no trecho, exigindo atenção redobrada dos condutores que passavam pelo local.
