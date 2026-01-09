AcidenteReprodução
A colisão ocorreu em frente a uma loja de tintas, nas proximidades do mercado Extra.
Segundo informações de testemunhas, o ônibus intermunicipal teria atropelado o motociclista. Nas imagens, dá pra ver que a moto foi parar embaixo do veículo.
Ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento à vítima. O motociclista ficou ferido e recebeu os primeiros socorros ainda no local, antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde.
O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência.
