AcidenteReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus foi registrado na tarde desta sexta-feira (9), na Avenida Teixeira e Souza, no bairro Braga, em Cabo Frio.

A colisão ocorreu em frente a uma loja de tintas, nas proximidades do mercado Extra.

Segundo informações de testemunhas, o ônibus intermunicipal teria atropelado o motociclista. Nas imagens, dá pra ver que a moto foi parar embaixo do veículo.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento à vítima. O motociclista ficou ferido e recebeu os primeiros socorros ainda no local, antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde.

O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência.