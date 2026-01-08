Plantão do ProconReprodução
Segundo a coordenadora do Procon Municipal de Cabo Frio, Mônica Bonioli, até o meio-dia mais de 60 consumidores já haviam buscado atendimento. Diante da alta demanda, foi necessário reforçar a equipe no período da tarde, com o envio de mais advogados para dar conta das reclamações.
O atendimento ocorreu das 9h às 16h, por ordem de chegada, com prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Para registrar a queixa, os consumidores precisaram apresentar documento de identidade, uma fatura de água e, quando disponível, protocolos de atendimento já abertos junto à concessionária.
Durante o plantão, Mônica destacou que a atuação do Procon ocorre em meio a uma série de medidas mais duras adotadas contra concessionárias que prestam serviços considerados inadequados à população.
Na terça-feira (7), o Procon Cabo Frio recebeu o mesmo plantão, mas voltado à concessionária de energia elétrica Enel, em razão das recorrentes quedas de energia registradas ao longo de 2025 e já nos primeiros dias de 2026.
A coordenadora também fez um apelo para que os consumidores formalizem suas reclamações, inclusive junto às agências reguladoras, reforçando a fiscalização e a responsabilização das concessionárias.
O Procon informou que segue acompanhando tanto as reclamações relacionadas ao abastecimento de água, quanto os problemas nos serviços de energia elétrica em Cabo Frio.
