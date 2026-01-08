Criminoso identificado pelas iniciais K.S.B. - Reprodução/PM

Criminoso identificado pelas iniciais K.S.B.Reprodução/PM

Publicado 08/01/2026 13:28

Cabo Frio - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na tarde desta quarta-feira (7), um narcotraficante apontado como gerente da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. A prisão foi realizada por agentes da 126ª DP (Cabo Frio), em ação conjunta com a 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



O criminoso, identificado pelas iniciais K.S.B., foi localizado na Travessa Assembleia, na localidade conhecida como Valão. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça da Comarca de São Francisco de Itabapoana, pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e três tentativas de homicídio qualificado.



De acordo com a Polícia Civil, o primeiro mandado refere-se a um ataque ocorrido no bairro Floresta, em São Francisco de Itabapoana, quando K.S.B., acompanhado de outros integrantes do tráfico, invadiu uma residência e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra um homem e familiares dele — a mãe e a irmã — por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. As vítimas sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos, que fugiram do local.



O segundo mandado é relativo a um homicídio qualificado ocorrido no bairro São Domingos, no mesmo município. Na ocasião, K.S.B. e comparsas invadiram uma casa e executaram a vítima, um traficante que teria deixado a facção TCP para integrar a ADA. O crime aconteceu na presença da esposa e da filha da vítima, de apenas quatro anos. Após o assassinato, o acusado ainda teria roubado R$ 500 e um aparelho celular antes de fugir.



Após receber informações de inteligência de que o foragido estaria escondido e atuando no tráfico de drogas em Cabo Frio, a Polícia Civil iniciou diligências para localizá-lo. As investigações apontaram que, desde o Natal de 2025, K.S.B. estaria integrado ao tráfico nas comunidades do Morrinho e do Valão, sob comando do TCP. Nesta quarta-feira, os policiais conseguiram capturá-lo em uma boca de fumo onde atuava.



Segundo a Polícia Civil, o preso já possui um extenso histórico criminal, com 11 anotações, incluindo tráfico e associação para o tráfico, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e furto, em municípios como Campos dos Goytacazes, Guarus e São Francisco de Itabapoana.



A Polícia Civil destacou que a prisão só foi possível graças à atuação integrada entre as delegacias envolvidas e reforçou que continuará trabalhando para impedir que foragidos da Justiça se escondam em Cabo Frio.