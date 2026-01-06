Tartaruga marinhaAscom
A primeira ocorrência foi registrada na Praia do Forte, onde uma tartaruga marinha foi encontrada encalhada na faixa de areia. O animal foi recolhido pela equipe e encaminhado ao Instituto Albatroz, onde passou por avaliação e recebeu os cuidados necessários.
Em seguida, a Guarda foi acionada para atender uma ocorrência na Rua do Ipê-Amarelo. No local, uma lontra foi encontrada ferida em via pública.
O animal foi resgatado e levado ao Instituto BW para atendimento veterinário. De acordo com a avaliação inicial, o ferimento apresenta características compatíveis com disparo de arma de fogo.
A Guarda Civil Municipal orienta que, ao encontrar animais silvestres feridos ou em situação de risco, a população não faça contato direto e acione a corporação pelo telefone 153.
