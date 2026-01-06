Atuação do GOP garante localização de crianças - Ascom

Atuação do GOP garante localização de criançasAscom

Publicado 06/01/2026 18:19

Cabo Frio - Com a cidade cheia por conta das férias escolares e do período pós-Réveillon, a Praia do Forte, em Cabo Frio, teve intenso movimento nesta segunda-feira (5). Durante a tarde, equipes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Civil Municipal, atuaram de forma decisiva em duas ocorrências envolvendo crianças que se perderam na faixa de areia.



No primeiro caso, o menino Samuel, de 5 anos, filho de Eduardo, morador de São Paulo, afastou-se dos pais e permaneceu desaparecido por cerca de uma hora. As equipes do GOP iniciaram imediatamente as buscas, contando também com o apoio de banhistas. A criança foi localizada a certa distância do local onde havia se perdido, em uma ação que trouxe alívio à família e às pessoas que acompanhavam a ocorrência.



Pouco depois, os agentes do GOP atenderam a uma segunda situação semelhante, envolvendo Laysla, também de 5 anos, que se desencontrou da mãe, Paloma, de 27 anos, moradora de Rondônia. Os guardas utilizaram palmas para mobilizar os frequentadores da praia e empregaram quadriciclos para ampliar a área de varredura, o que agilizou a localização da criança e o reencontro com a mãe.



A Guarda Civil Municipal reforça que o GOP mantém patrulhamento preventivo constante nas praias do município, especialmente em períodos de grande fluxo de turistas, e destaca a importância da atenção redobrada dos responsáveis por crianças, além da colaboração da população.



Em caso de necessidade, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio pode ser acionada pelo telefone 153.