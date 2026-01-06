Polícia Civil Reprodução
Caso investigado pela Polícia Civil de Cabo Frio aparece em ranking estadual
Apuração sobre roubos de veículos levou delegacia do município à segunda colocação em lista divulgada pela Polícia Civil
Quiosques da Praia do Peró enfrentam falta de energia há três dias em Cabo Frio
Problema começou no domingo (4) após falha em transformador e tem causado prejuízos a comerciantes em pleno período de movimento
Homem é preso em flagrante por violência doméstica e agressão a policiais em Cabo Frio
Caso foi registrado em Unamar durante diligência da Polícia Civil; suspeito já tinha antecedentes por violência contra a mulher
Duas mulheres são assaltadas por dupla em moto na manhã desta terça-feira (6) em Cabo Frio
Casos aconteceram em pontos diferentes da cidade em um intervalo de menos de uma hora
Procon Cabo Frio recebe atendimento especial da Enel nesta terça-feira (6)
Consumidores poderão registrar reclamações sobre quedas de energia das 9h às 17h, na sede do Braga
Moradores protestam por falta de energia após dias de apagões em Cabo Frio
Ato no bairro Peró reuniu moradores de condomínios que ficaram horas sem luz e cobraram solução definitiva da Enel
