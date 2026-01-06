Polícia Civil - Reprodução

Polícia Civil Reprodução

Publicado 06/01/2026 14:53

Cabo Frio - Um caso investigado pela Polícia Civil de Cabo Frio passou a integrar o ranking das delegacias do estado do Rio de Janeiro em 2025. A lista, divulgada no final de dezembro no Instagram oficial da Polícia Civil, reúne ocorrências consideradas relevantes no combate a crimes em diferentes municípios. A delegacia de Cabo Frio ficou na segunda colocação entre as unidades do estado.

De acordo com as informações divulgadas, o caso envolveu uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Cabo Frio que resultou na identificação e desarticulação de um grupo responsável por roubos de veículos de turistas no município. A apuração teve reflexos na segurança pública local e foi incluída entre os cinco destaques do ano.

A atuação da delegacia ocorre em um contexto de ampliação do efetivo policial por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), implantado no município em agosto. O modelo permite a atuação de policiais em escalas extras, reforçando o trabalho de investigação e o atendimento à população.

Segundo a Polícia Civil, o aumento do efetivo contribuiu para a condução de investigações e para a resposta às ocorrências registradas na cidade, especialmente durante períodos de maior fluxo de moradores e visitantes.