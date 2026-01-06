Delegacia - Reprodução

Publicado 06/01/2026 13:48

Cabo Frio - Duas mulheres foram vítimas de assalto na manhã desta terça-feira (6), em Cabo Frio. Os crimes aconteceram em diferentes regiões da cidade, entre 6h40 e 6h50, e há ainda o registro de uma tentativa de assalto momentos antes, o que levanta a suspeita de que os casos tenham sido cometidos pela mesma dupla.

O primeiro caso confirmado ocorreu por volta das 6h40, em frente a um condomínio localizado no final da Lagoa das Palmeiras. Segundo relatos, dois homens em uma motocicleta abordaram uma mulher e roubaram o celular dela.

Pouco depois, por volta das 6h50, outra mulher foi assaltada na Avenida Quatro Estações, no bairro Portinho, nas proximidades de uma igreja em frente a uma obra. Assim como no caso anterior, os suspeitos estavam em uma moto e levaram o celular da vítima.

Antes dos dois assaltos, por volta das 6h10, foi registrada uma tentativa de assalto na Avenida Excelsior, no Jardim Excelsior. As características dos suspeitos são semelhantes: dois homens jovens, brancos, usando casacos pretos e capacetes, em uma moto preta.

Moradores acreditam que os três episódios estejam relacionados, devido à semelhança na descrição dos suspeitos, no modo de agir e no curto intervalo de tempo entre as ocorrências. Até o momento, não há informações sobre prisões. As vítimas foram orientadas a registrar ocorrência na delegacia.