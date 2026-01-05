Acidente - Reprodução

AcidenteReprodução

Publicado 05/01/2026 15:01

Cabo Frio - Um veículo de luxo, modelo BMW X4, se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (5), ao colidir com a estrutura da Ponte Feliciano Sodré, no Centro de Cabo Frio. A ocorrência chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local, uma das principais ligações viárias do município.



Com o impacto, o trânsito ficou lento na região central, exigindo atenção redobrada dos condutores que trafegavam pela ponte e vias próximas. Apesar da colisão, os ocupantes do automóvel não se feriram e passam bem, segundo informações preliminares.



Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. Equipes da Prefeitura de Cabo Frio foram acionadas para prestar apoio, realizar a retirada do veículo e garantir a segurança no local.



Após a remoção do carro, a via foi liberada e o fluxo de veículos voltou ao normal.