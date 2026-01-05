Fiscalização e combate transporte irregular - Ascom

Publicado 05/01/2026 14:59

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, neste domingo (4), uma operação conjunta para combater o transporte irregular de passageiros no Terminal Rodoviário Alexis Novellino. A ação foi coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Fiscalização de Transporte, com apoio da Polícia Civil, aproveitando o aumento no fluxo de moradores e turistas no retorno das comemorações de Ano Novo.

O principal foco da operação foi coibir a prática conhecida popularmente como “lotada”, considerada irregular e prejudicial à segurança dos passageiros, além de impactar negativamente o sistema de transporte regular do município. Durante as abordagens, duas pessoas foram conduzidas à delegacia após oferecerem transporte clandestino a passageiros dentro e no entorno do terminal.

Os envolvidos, conhecidos como “papagaios”, foram encaminhados para serem ouvidos e qualificados pela autoridade policial. As equipes também realizaram ocupação e fiscalização em áreas próximas ao terminal, especialmente nos fundos, pontos onde há recorrência desse tipo de irregularidade.

Em uma das abordagens, uma van tentou se evadir do local ao perceber a fiscalização, mas foi localizada posteriormente. O veículo foi autuado por direção perigosa e transporte irregular, conforme as normas previstas na legislação de trânsito.

O transporte remunerado de passageiros sem o devido licenciamento é considerado infração pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme o artigo 231, inciso VIII. A prática pode resultar em multa, retenção do veículo e outras medidas administrativas, além de sanções previstas em lei.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, as ações de fiscalização ocorrem de forma contínua no município. “As fiscalizações vão continuar, principalmente em períodos de grande movimento, como a alta temporada. Nosso objetivo é garantir segurança para os passageiros, organização no terminal e combater práticas irregulares que colocam vidas em risco”, afirmou.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, as operações seguem sendo intensificadas em períodos de maior fluxo de pessoas, com o objetivo de assegurar um transporte regular, seguro e dentro da legalidade para a população e para quem visita a cidade.