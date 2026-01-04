Falha de energia Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - A Região dos Lagos continua registrando novas interrupções no fornecimento de energia elétrica durante o feriadão de Ano Novo.

Na noite de sexta-feira (2), quedas de energia foram registradas em estabelecimentos localizados no Boulevard Canal, em Cabo Frio.

De acordo com as informações, o fornecimento foi interrompido por três vezes em um intervalo aproximado de 30 minutos, afetando diversos estabelecimentos da área.

O Jornal entrou em contato com a concessionária Enel para solicitar esclarecimentos sobre as ocorrências e aguarda um posicionamento oficial.