Falha de energia Reprodução
Na noite de sexta-feira (2), quedas de energia foram registradas em estabelecimentos localizados no Boulevard Canal, em Cabo Frio.
De acordo com as informações, o fornecimento foi interrompido por três vezes em um intervalo aproximado de 30 minutos, afetando diversos estabelecimentos da área.
O Jornal entrou em contato com a concessionária Enel para solicitar esclarecimentos sobre as ocorrências e aguarda um posicionamento oficial.
