Aeronave de táxi aéreo faz pouso de emergênciaReprodução

Publicado 02/01/2026 17:46

Cabo Frio - Uma aeronave de táxi aéreo se envolveu em um acidente na tarde desta quinta-feira (2), a cerca de 40 milhas náuticas ao sul de Cabo Frio. A ocorrência foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN).



Assim que tomou conhecimento do caso, a Marinha ativou uma operação de Busca e Salvamento (SAR). Foram empregados uma aeronave de serviço da Esquadra, modelo UH-15, e um Navio-Patrulha Oceânico (NPaO), que atuaram de forma coordenada no resgate.



De acordo com as informações divulgadas, a aeronave havia decolado de Cabo Frio com destino a uma embarcação do tipo PLSV, pertencente à empresa Technip. Cerca de 20 minutos após a decolagem, foi necessário realizar um pouso de emergência no mar por motivos ainda não detalhados.



Todas as pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com sucesso pela aeronave UH-15 da Marinha. Não houve registro de feridos. Apesar do susto, os ocupantes passam bem, embora estejam abalados emocionalmente em razão do ocorrido.



A Marinha do Brasil reforça a importância da participação da sociedade no apoio às operações de segurança marítima e aérea. Informações, emergências ou denúncias podem ser comunicadas pelos telefones 185 (emergências marítimas e fluviais), (21) 2104-6119 ou (21) 97515-7895, do Comando do 1º Distrito Naval.



As causas do pouso de emergência deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.