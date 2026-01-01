Aurora Vieira Possidônio - Reprodução

Cabo Frio - A pequena Aurora Vieira Possidônio foi a primeira cabo-friense a nascer em 2026. O parto aconteceu às 11h07 deste dia primeiro de janeiro no Hospital Municipal da Mulher. Ela é a primeira filha do casal de mineiros Gabriella Vieira da Cruz e Rodrigo Vieira Possidônio de Almeida.

Os pais de Aurora vieram curtir o fim de ano em Cabo Frio; chegaram no último dia 28. No dia 31, Gabriella sentiu as dores do parto e foi procurar atendimento no Hospital Municipal da Mulher. Aurora nasceu de parto normal, com 36 semanas de gestação, com 2,635 kg, 46 cm e recebeu atendimento especial por ser prematura, mas passa bem.

“Aurora é a nossa primeira cabo-friense/mineira de 2026 e desejamos que ela tenha muita saúde. Seja bem-vinda, Aurora”, declarou a secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade.