Aurora Vieira Possidônio Reprodução
Aurora Vieira Possidônio é a primeira cabo-friense/mineira a nascer em 2026
Primeira filha de mineiros que vieram comemorar Réveillon na cidade, Aurora está no Hospital Municipal da Mulher
Show pirotécnico e apresentação do Sorriso Maroto marcam virada do ano e emocionam público em Cabo Frio
Queima de fogos durou 15 minutos e teve impacto visual comparável ao de grandes cidades
Oito pessoas ficam feridas em acidente envolvendo três veículos em Tamoios, Cabo Frio
Vítimas foram encaminhados à UPA de Tamoios para atendimento médico
Abafadores de ruído são disponibilizados para pessoas com autismo no Réveillon de Cabo Frio
Medida busca garantir inclusão e conforto sensorial durante a programação festiva
Cabo Frio registra ações de fiscalização contra poluição sonora na alta temporada
Lei municipal estabelece limites sonoros e prevê sanções em caso de descumprimento
Baile irregular é dispersado pela Guarda Civil Municipal na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio
Caso ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (31) e garantiu a manutenção da ordem pública
