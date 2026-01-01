AcidenteReprodução
Segundo informações preliminares, sete vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas à UPA do distrito. A oitava vítima ficou presa às ferragens de um dos automóveis e precisou ser retirada com o auxílio do Corpo de Bombeiros antes de também ser levada para atendimento médico.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos, que permanecem sob cuidados médicos.
O acidente provocou lentidão no trânsito da região, que segue intenso, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela via.
As autoridades competentes estiveram no local para controlar o tráfego, prestar apoio às vítimas e iniciar a apuração das causas do acidente. Novas informações deverão ser divulgadas ao longo do dia.
