Mulher sofre mal súbitoAscom
Por volta das 12h13, os agentes da Guarda foram acionados por um turista, que informou sobre a emergência. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o local, acompanhadas de um salva-vidas.
Graças à rapidez da intervenção e aos primeiros socorros realizados, a mulher se recuperou no local, sem necessidade de remoção para uma unidade de saúde.
A Guarda Civil Municipal realiza treinamentos constantes para estar preparada para qualquer tipo de emergência, sempre com a proteção da vida como prioridade.
Em casos de emergência, a população pode acionar os agentes pelo telefone 153.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.