Mulher sofre mal súbitoAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma mulher sofreu um mal súbito nesta segunda-feira (29) na Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio, e recebeu atendimento rápido da Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal, com apoio do Corpo de Bombeiros. A vítima é moradora do bairro Jardim Peró.

Por volta das 12h13, os agentes da Guarda foram acionados por um turista, que informou sobre a emergência. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o local, acompanhadas de um salva-vidas.

Graças à rapidez da intervenção e aos primeiros socorros realizados, a mulher se recuperou no local, sem necessidade de remoção para uma unidade de saúde.

A Guarda Civil Municipal realiza treinamentos constantes para estar preparada para qualquer tipo de emergência, sempre com a proteção da vida como prioridade.

Em casos de emergência, a população pode acionar os agentes pelo telefone 153.
Mulher sofre mal súbito - Ascom
Mulher sofre mal súbitoAscom
fotogaleria
Mulher sofre mal súbito
Mulher sofre mal súbito