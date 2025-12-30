Mulher sofre mal súbito - Ascom

Publicado 30/12/2025 16:16

Cabo Frio - Uma mulher sofreu um mal súbito nesta segunda-feira (29) na Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio, e recebeu atendimento rápido da Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal, com apoio do Corpo de Bombeiros. A vítima é moradora do bairro Jardim Peró.



Por volta das 12h13, os agentes da Guarda foram acionados por um turista, que informou sobre a emergência. Imediatamente, as equipes se deslocaram até o local, acompanhadas de um salva-vidas.



Graças à rapidez da intervenção e aos primeiros socorros realizados, a mulher se recuperou no local, sem necessidade de remoção para uma unidade de saúde.



A Guarda Civil Municipal realiza treinamentos constantes para estar preparada para qualquer tipo de emergência, sempre com a proteção da vida como prioridade.



Em casos de emergência, a população pode acionar os agentes pelo telefone 153.

