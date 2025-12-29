Projeto Defesinha Verão - Reprodução

Publicado 29/12/2025 15:20

Cabo Frio - A iniciativa, realizada por meio da Coordenadoria Geral de Defesa Civil, vai atender 120 crianças e adolescentes com idades entre 4 e 14 anos, prioritariamente moradores do distrito de Tamoios.

Os responsáveis poderão realizar as inscrições a partir das 9h, no Shopping Unapark, sala 12, no gabinete da Assistência Social.

As vagas são limitadas, sendo que 20% destinadas a crianças e adolescentes com deficiência.

Para a inscrição da criança ou do adolescente, o responsável deverá apresentar cópia e original da identidade ou certidão de nascimento do menor, comprovante de residência, telefone de contato e documento de identificação do responsável.

O coordenador-geral de Defesa Civil, Marcus Dothávio, falou sobre a realização de mais uma edição do projeto.

“O Defesinha é um projeto de sucesso e premiado nacionalmente em relação às boas práticas em Defesa Civil. É uma iniciativa que vamos realizar mais um ano com a Prefeitura de Cabo Frio e diversos parceiros, tenho certeza que vai ser uma edição de crescimento e desenvolvimento para essas crianças e adolescentes que participarem. Como sempre falo, o Defesinha não é uma colônia de férias, ele auxilia na criação, compromisso, cidadania e respeito, ajudando a criar cidadãos melhores para nossa Cabo Frio e pro mundo”, disse.

A programação inclui atividades ambientais, visitas a praias da região e ações temáticas, como civismo, além de visitação a museus, quartéis e áreas de preservação ambiental. O projeto será realizado entre os dias 13 e 29 de janeiro.