Projeto Defesinha Verão Reprodução
Cabo Frio abre inscrições para o Defesinha Verão 2026
As inscrições para a edição 2026 do Defesinha Verão começam no dia 6 de janeiro
Homem é preso por violência doméstica e porte ilegal de arma em Tamoios, Cabo Frio
Policiais apreenderam uma faca utilizada na agressão, uma espingarda calibre 36 sem numeração, munições intactas, além de dez buchas de substância semelhante à maconha e um aparelho celular, que pode ser produto de furto
GOP de Cabo Frio localiza criança perdida na Praia do Forte
Responsável foi localizado após atuação dos agentes na faixa de areia
Guarda Civil Municipal de Cabo Frio realiza operação de combate a estacionamento irregular na Praia do Forte
Atividade retirou motocicletas estacionadas em locais proibidos na Avenida Hilton Massa
Mão-pelada é avistado no Parque do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio
O registro do animal chamou a atenção por se tratar de uma espécie silvestre que, apesar de ocorrer na região, raramente é vista em áreas de visitação
Cerca de 15 pessoas são conduzidas à delegacia em ação com reconhecimento facial em Cabo Frio
Tecnologia integrada e atuação da Guarda Civil Municipal reforçam a segurança durante a alta temporada no município
