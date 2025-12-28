15 pessoas são conduzidas à delegacia - Ascom

Publicado 28/12/2025 17:39

Cabo Frio - O investimento contínuo em tecnologia e a integração entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm fortalecido as ações de segurança em Cabo Frio. Neste domingo (28), cerca de 15 homens foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) após serem identificados pelo sistema de reconhecimento facial na Praia do Forte.



A ação foi realizada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP). O sistema utilizado pela Prefeitura está interligado ao Sistema de Consulta de Antecedentes, em parceria com as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Os suspeitos, todos de outras cidades do estado, foram encaminhados à delegacia por porte ilegal de entorpecentes e permaneceram à disposição da Justiça.



Segundo o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, o uso de tecnologia tem sido decisivo para a queda nos índices de criminalidade e para o aumento no cumprimento de mandados de prisão no município. O monitoramento funciona 24 horas por dia, abrangendo praias, vias públicas e áreas estratégicas, com câmeras integradas, reconhecimento facial e drones operados por agentes capacitados.



“A cidade está de braços abertos para quem quer curtir com respeito e tranquilidade, mas não há espaço para desordem. Quem insiste em baderna vai responder à Justiça”, afirmou o prefeito, ao destacar que a Guarda Civil Municipal atua com equipamentos modernos e comunicação em tempo real.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou que a operação integra o planejamento especial para o Réveillon 2026 e para toda a alta temporada. “Seguimos firmes na manutenção da ordem. Cabo Frio recebe bem os turistas, mas sem abrir mão de um ambiente seguro e organizado para moradores e visitantes”, concluiu.