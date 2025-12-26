Homem é preso por furto Reprodução/PM
Homem é preso por furto em posto de saúde no Braga, em Cabo Frio
Suspeito foi detido por funcionários da unidade e encaminhado à delegacia com apoio da Guarda Civil Municipal
Prefeitura de Cabo Frio inicia deslocamento de balsas para a queima de fogos do Réveillon 2026
Manobra inicial foi conduzida nesta sexta-feira (26) da Boca da Barra até a terceira Ilha da Gamboa
Plantas aquáticas voltam a aparecer na Praia do Peró, em Cabo Frio
Fenômeno foi registrado entre quinta (25) e sexta-feira (26) e lembra ocorrência semelhante registrada em 2019
Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Cabo Frio durante o Natal
Suspeito foi detido pela Polícia Civil após atacar a ex-companheira e ainda causar danos às instalações da delegacia
Acidente em Cabo Frio, Tamoios, na Rodovia Amaral Peixoto envolve três veículos
Três veículos se envolvem no trecho do Atacadão e trânsito fica parcialmente bloqueado
Cabo Frio altera funcionamento de semáforo em Tamoios durante fim de ano
Medida prevê operação intermitente do sinal na Rodovia Amaral Peixoto até o dia 5 de janeiro
