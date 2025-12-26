Homem é preso por furto - Reprodução/PM

Publicado 26/12/2025 16:48

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por furto no Posto de Saúde Osvaldo Cruz, localizado no bairro Braga, em Cabo Frio. O caso ocorreu nesta sexta-feira (26) e foi atendido pelo Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade.

De acordo com as informações, a equipe da Guarda foi acionada para prestar apoio aos vigias da unidade de saúde após o supervisor do posto conseguir conter o suspeito logo após a prática do furto. O homem permaneceu detido no local até a chegada da guarnição.

Após a abordagem, os agentes conduziram o suspeito, juntamente com as demais partes envolvidas, para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Durante a verificação no sistema policial, foi constatado que o homem já possuía três anotações criminais anteriores, sendo duas por roubo e uma por furto.

Diante dos fatos, o suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, que irá adotar as providências cabíveis ao caso.