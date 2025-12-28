126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 28/12/2025 17:27

Cabo Frio - Um homem foi encontrado morto com marcas de vários disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (27), às margens da Estrada Velha de Búzios, nas proximidades do bairro Tangará, em Cabo Frio. O caso é tratado pelas autoridades como uma execução.

Segundo as primeiras informações, moradores da região acionaram a polícia após localizarem o corpo próximo a uma fazenda. A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal, que fez os levantamentos iniciais para auxiliar nas investigações.

A vítima foi identificada como Marcos Augusto, de 50 anos. Ele trabalhava na Marmoraria Escapini, situada no bairro Jardim Peró, onde também residia.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por exames complementares.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), responsável pela investigação do caso. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações oficiais sobre a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Civil segue em diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.