126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Reprodução
Homem é morto a tiros às margens da Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Vítima foi identificada como Marcos Augusto, de 50 anos; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Réveillon 2026: interdições já alteram o trânsito na Orla da Praia do Forte, em Cabo Frio
Mudanças no fluxo de veículos ocorrem por causa da montagem da estrutura para as comemorações de Ano Novo
Homem é preso por furto em posto de saúde no Braga, em Cabo Frio
Suspeito foi detido por funcionários da unidade e encaminhado à delegacia com apoio da Guarda Civil Municipal
Prefeitura de Cabo Frio inicia deslocamento de balsas para a queima de fogos do Réveillon 2026
Manobra inicial foi conduzida nesta sexta-feira (26) da Boca da Barra até a terceira Ilha da Gamboa
Plantas aquáticas voltam a aparecer na Praia do Peró, em Cabo Frio
Fenômeno foi registrado entre quinta (25) e sexta-feira (26) e lembra ocorrência semelhante registrada em 2019
Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Cabo Frio durante o Natal
Suspeito foi detido pela Polícia Civil após atacar a ex-companheira e ainda causar danos às instalações da delegacia
