Interdições no trânsito da Orla da Praia do Forte Ascom

Publicado 27/12/2025 17:58

As interdições no trânsito da Orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, já estão em vigor neste sábado (27) por conta dos preparativos para o Réveillon 2026. O esquema especial foi iniciado pela Prefeitura para viabilizar a montagem da estrutura das festividades de Ano Novo.As alterações no tráfego são coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana. A principal interdição ocorre na Avenida Macário Pinto Lopes, que está fechada a partir da rotatória, na altura da Praça da Cidadania, no sentido da Passagem, na Avenida Hilton Massa.Também está interditado o trecho entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua 13 de Novembro, com bloqueio do acesso de veículos nos dois sentidos. De acordo com a prefeitura, os pontos afetados estão devidamente sinalizados com barreiras, cones e viaturas da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na operação.A orientação é para que os condutores que precisem circular pela região da Praia do Forte utilizem rotas alternativas no entorno, evitando congestionamentos e transtornos durante o período de montagem da estrutura do Réveillon.Um mapa com as interdições foi disponibilizado pela administração municipal para auxiliar a população e pode ser consultado pelo link: